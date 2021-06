Encontro avalia união de municípios da região contra a pandemia

Representantes de 13 municípios da região e também do Governo Federal e da Saúde indígena participaram hoje (01) em Rondonópolis do “I Encontro de Presidentes de Câmaras e Comissões Legislativas de Saúde da Região Sudeste de Mato Grosso”. O evento foi realizado na sede da Câmara Municipal e discutiu ações conjuntas visando barrar o avanço da pandemia.

A iniciativa partiu da presidente da Comissão Legislativa de Saúde (CLS) de Rondonópolis, Marildes Ferreira (PSB) e do vereador Reginaldo Santos (SD) – que também integra a comissão. Eles apresentaram o quadro geral e também receberam informações sobre as ações empreendidas em cada cidade.

“O fluxo de moradores das cidades da região é grande. Muitos vêm a Rondonópolis para fazer compras e quase todos dependem da nossa rede de Saúde para tratar casos mais graves, em especial os decorrentes da Covid-19. Então precisamos estabelecer um diálogo para avaliar o que podemos fazer para aumentar a segurança de todos”, disse Marildes Ferreira.

O secretário de Saúde de Rondonópolis, Vinicius Amoroso, também participou do encontro. Ele manifestou preocupação com o aumento de casos, com a lotação dos leitos de UTIs destinados aos pacientes com Covid-19 e explicou as ações já tomadas em Rondonópolis para conter a doença.

“Unindo esforços com os presidentes das câmaras das comissões de saúde dos municípios teremos mais força para enfrentar os problemas e também para buscar mais investimentos para Rondonópolis e região”, disse Vinicius.

Os representantes das cidades vizinhas também relataram as ações que estão desenvolvendo e reconheceram a necessidade de compartilhar informações para melhorar a eficiência no enfrentamento da Covid-19.

Os organizadores devem apresentar ainda hoje um relatório geral com as conclusões do encontro.

Os participantes também se comprometeram a dar sequência ao diálogo e devem anunciar nos próximos dias medidas conjuntas para reforçar a prevenção na região Sudeste.