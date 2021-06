Virginia Fonseca fala sobre segunda gravidez: ‘Depois do Carnaval’

Virginia Fonseca, que deu à luz a primeira filha no último dia 30, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, disse que planeja ter um segundo filho, porém, só depois do Carnaval de 2022.

Nas redes sociais, a influenciadora respondeu várias perguntas dos seguidores. Quando questionada sobre uma segunda gestação, explicou: “Eu pretendo engravidar ano que vem, depois do carnaval. Se Deus quiser, ano que vem vai ter Carnaval, então é curtir e depois quietar de novo, por 9 meses”.

Após a resposta, Virginia filmou o marido, filho do cantor Leonardo, que disse ‘já estar preparado’.