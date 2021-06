Vítima reage a tentativa de assalto e dupla é detida

Um adolescente foi apreendido e um jovem preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta segunda-feira (7) após uma tentativa de assalto no Bairro Cidade Salmen, em Rondonópolis (MT). Um terceiro envolvido no crime vulgo “gordinho” ainda não foi detido.

De acordo com informações da PM, o adolescente e o ‘gordinho’ estavam em um carro Palio e abordaram a vítima no momento em que ela chegava no trabalho.

A vítima disse que um dos suspeitos fez ameaças utilizando uma arma de fogo mandando entregar o celular e a chave do carro. Diante da situação, a vítima resistiu a ação do criminoso e se negou a entregar. O suspeito então fugiu do local, sem lograr êxito no roubo.

O adolescente disse que tentou fugir no carro Palio, mas o veículo estava sem gasolina, então ligou para um comparsa pedindo ajuda. O indivíduo foi até o local em uma motocicleta XRE 300 vermelha.

Durante patrulhamento, a guarnição visualizou a dupla na moto nas proximidades do local do crime.

Ao avistarem a viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados na Rua Alagoas.

Durante a busca pessoal, a PM localizou no bolso da calça do adolescente a chave do Pálio.

O garoto confirmou que estava em companhia do ‘gordinho’ e disse que ficou responsável em dirigir o veículo durante a ação delituosa.

Durante checagem foi constatado que o menor possui várias passagens entre elas pelos crimes de ameaça, tráfico ilícitos de drogas, uso ilícito de drogas, falsificação de documentos e receptação.

A dupla foi conduzida para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.