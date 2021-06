Wellington Fagundes quer evitar desabastecimento no Pantanal

A seca extrema no pantanal pode colocar em risco o abastecimento de água não só de animais, mas de várias comunidades pantaneiras e até dos moradores de Poconé. O alerta foi dado nesta quinta-feira, 07, pela vice-prefeita Soenil Sales, durante reunião com o senador Wellington Fagundes, que presidiu, no ano passado, a Comissão Temporária Externa do Pantanal. Wellington realizou visita técnica na unidade do Corpo de Bombeiros do município, onde foi alertado que 78 comunidades vivem – sob riscos – no bioma, sendo que cerca de 30 dessas comunidades já convivem com dificuldades no abastecimento de água.

“Além disso, nos foi informado que o rio Bento Gomes, que abastece Poconé, está com nível baixo, o que pode comprometer o provimento à população”, afirmou o senador. Para Wellington, é fundamental e urgente a aquisição de novos poços artesianos. “Levarei a reivindicação o quanto antes aos ministérios competentes, em Brasília. Além desse pleito, também devem ser construídos, na região da Transpantaneira, cinco poços para garantir água na ação de combate aos incêndios”, acrescentou o parlamentar.

Ao conhecer a estrutura da unidade do Corpo de Bombeiros, o senador ressaltou a importância do centro para a prevenção e combate aos incêndios no Pantanal, para que a tragédia ambiental que aconteceu em 2020 não se repita neste ano. “Precisamos ajudar a comunidade a enfrentar as dificuldades resultantes da seca”, determinou Fagundes. Wellington conta ainda que a unidade é resultado de uma parceria com o senador Jayme Campos (DEM-MT), que inclui também o Governo do Estado e a prefeitura local. “A seca se aproxima e não podíamos ficar só aguardando”, ponderou o senador.

IFMT – Ainda em Poconé, o senador visitou a estrutura do Instituto Federal de Mato Grosso, que deverá ser adequada para ser um Centro de Triagem de Animais, criado conforme previsão no Estatuto do Pantanal, de sua autoria. Os recursos já foram garantidos pelo parlamentar, e deverão assegurar atendimento emergencial e preventivo a animais atingidos – ou com riscos de serem atingidos – pelos incêndios.