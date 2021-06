Wilson dispara contra Ulysses: “criado a base de Danoninho”

Em campos políticos distintos, os deputados estaduais Wilson Santos (PSDB) e Ulysses Moraes (PSL) voltaram a se estranhar na manhã desta segunda-feira (22).

A confusão, desta vez, teve como plano de fundo uma audiência com a secretária de Estado de Assistência Social, Rosamaria Carvalho. O ato foi uma convocação de Ulysses para que a gestora desse explicações sobre o programa Ser Família Emergencial.

Em dado momento, Ulysses disse que Wilson agia numa espécie de “advogado do governo do Estado”.

Foi o suficiente para que o tucano rebatesse as críticas do colega: “O senhor não sabe o que é a fome de uma família pobre e miserável. Vossa excelência vem da burguesia […] foi criado à base de Danoninho e nem conhece a realidade das famílias que vivem na extrema pobreza atendidas com o programa assistencial do Paiaguás”.