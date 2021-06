Yasmin Brunet diz que aguenta ‘calúnias’ por amor a Medina

Yasmin Brunet abriu uma caixa de perguntas nos stories do Instagram e respondeu a um seguidor sobre como lida com mentiras que vê a seu respeito na internet. “Como é que você aguenta tanta calúnia? Deus te proteja, florzinha”, escreveu o seguidor.

Sem papas na língua, a modelo respondeu: “Porque sei que a verdade sempre aparece e Deus vê tudo. E não é por mim que eu aguento, não. É por alguém que amo”, escreveu ela, sem citar nomes, mas dando entender que falava do marido, o surfista Gabriel Medina.

No início de 2021, o atleta brigou com a mãe, Simone Medina, e rompeu com o padrasto, Charles Medina, que era treinador dele há anos. O surfista teria cortado relações com a família após o casamento com Yasmin Brunet, no fim do ano passado. Desde então, o convívio teria ficado insustentável.