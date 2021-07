15ª edição do Circuito Aprosoja começa dia 02 de agosto

“Tributação: Quem paga a conta?” É com esse tema que o 15º Circuito Aprosoja vai percorrer 26 municípios e a Capital mato-grossense entre os dias 02 de agosto e 13 de setembro. Considerado um dos maiores e principais eventos da cadeia produtiva do país, o Circuito é idealizado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja MT). O encontro vai levar informações e debates em todas as regiões do Estado.

Este ano, a Aprosoja MT trará o renomado palestrante e idealizador do Imposto Único, Marcos Cintra. O Circuito terá como formato uma mesa redonda que permitirá uma maior integração entre os palestrantes e os produtores rurais. Participarão dos debates, presidente Fernando Cadore e delegados coordenadores de cada núcleo. A mediação será feita pelo diretor Executivo da Aprosoja, Wellington Andrade.

“A gente vai mostrar os que os impostos dessa reforma tributária podem causar, não adianta a gente aumentar a arrecadação sem a destinação correta dos tributos. Vamos percorrer 26 municípios e mais a Capital do Estado levando informações da entidade, e principalmente ouvir as demandas dos nossos produtores críticas e sugestões”, afirmou presidente da Aprosoja Fernando Cadore.

O início dos trabalhos será pela região Norte de Mato Grosso e percorrerá os municípios de Cláudia, Sinop, Vera, Sorriso, Ipiranga do Norte, Tapurah, Porto dos Gaúchos, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum.

A segunda semana de agosto será pela região Sul passando pelos municípios de Alto Taquari, Alto Garças, Rondonópolis, Jaciara, Campo Verde e Primavera do Leste.

A caravana da Aprosoja MT segue para a Região Oeste com eventos nas cidades de Campos de Júlio, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra e Diamantino.

Na região Leste o evento percorrerá as cidades, Gaúcha do Norte, Canarana, Querência, Porto Alegre do Norte, Água Boa e Nova Xavantina. O encerramento do Circuito será no Buffet Leila Malouf, em Cuiabá, no dia 13 de junho, às 19h.

Veja programação com locais de realização dos eventos:

REGIÃO SUL 09/ago SEG Alto Taquari 18h30 Sindicato Rural de Alto Taquari 10/ago TER Alto Garças 8h30 CTG – Centro de Tradições Gaúchas 10/ago TER Rondonópolis 18h30 Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias, RODOVIA MT 270- KM 08 ZONA RURAL S/N 11/ago QUA Jaciara 18h30 Salão anexo do Sindicato Rural de Jaciara 12/ago QUI Campo Verde 18h30 Centro de Eventos Juventude 13/ago SEX Primavera do Leste 18h30 Pavilhão de Eventos do Sindicato Rural 2 SEMANAS DE INTERVALO – 14 a 29 de agosto REGIÃO OESTE 30/ago SEG Campos de Júlio 18h30 CTG Nova Querência 31/ago TER Sapezal 18h30 Barraca do Grêmio – Anexo CTG Chama da Tradição 01/set QUA Campo Novo do Parecis 18h30 Parque de Exposições Odenir Ortolan 02/set QUI Tangará da Serra 18h30 Tatersal de Leilões do Parque de Exposições 03/set SEX Diamantino 18h30 Villa dos Parecis REGIÃO LESTE 06/set SEG Gaúcha do Norte 18h30 Sindicato Rural de Gaúcha do Norte 07/set TER Canarana 18h30 CTG – Centro de Tradições Gaúchas, Rua Palmeiras das Missões nº 233- Bairro nova Canarana 08/set QUA Querência 18h30 Salão social do Sindicato Rural de Querência 09/set QUI Porto Alegre do Norte 8h30 Espaço Morada Verde – Av. JK n° 1771 St. Palmeiras 09/set QUI Água Boa 18h30 CTG- Centro de Tradições Gaúchas 10/set SEX Nova Xavantina 18h30 Escola Billy Gancho

Data Cidade Horário Local REGIÃO NORTE 02/ago SEG Cláudia 8h30 Pavilhão da Igreja Católica Nossa Senhora da Glória 02/ago SEG Sinop 18h30 Sindicato Rural de Sinop 03/ago TER Vera 8h30 Centro de Eventos Olímpio Giacomelli 03/ago TER Sorriso 18h30 Auditório da Cooavil – Cooperativa Agropecuária Terra Viva 04/ago QUA Ipiranga do Norte 8h30 CTG – Centro de Tradições Gaúchas 04/ago QUA Tapurah 18h30 Restaurante e Pesque–Pague Magri, Rod MT 338, KM 92 – Zona Rural 05/ago QUI Porto dos Gaúchos 8h30 Salão de Eventos do Parque de Exposições Romeu Fontanelle Filho 05/ago QUI Lucas do Rio Verde 18h30 CENTRO DE EVENTOS FESTEJANDO, Avenida Amazonas s/nº, Bairro Menino Deus 06/ago SEX Nova Mutum 18h30 Auditório Sindicato Rural de Nova Mutum