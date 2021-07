3 receitas de saladas agridoces fáceis de fazer; confira

As saladas são acompanhamentos perfeitos para quem quer deixar o prato mais colorido, leve e saudável. E elas também podem ser combinadas com outros tipos de alimentos, como frutas da estação, criando sabores diferenciados. Selecionamos 3 receitas de saladas agridoces que são práticas e fáceis de fazer.

Confira:

1 – SALADA DE FOLHAS COM RABANETE, MOLHO DE IOGURTE E MORANGOS

Ingredientes da salada de folhas com rabanete

1/2 maço de alface lisa lavada

1/2 maço de alface roxa lisa lavada

1/2 maço de rúcula lavada

8 rabanetes em rodelas

1 beterraba em tiras

1 cebola em rodelas

10 tomates-cerejas em tiras

10 morangos limpos e cortados ao meio

1 colher de sopa de chia

Sal a gosto

Azeite para regar

Molho

1 xícara de chá de iogurte natural desnatado

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel

Sal a gosto

Modo de Preparo

Para o molho, em um pote de vidro com tampa, coloque o iogurte, a mostarda, o mel e o sal. Misture vigorosamente até homogeneizar e transfira para uma molheira. Em uma saladeira, arrume as folhas de alface e de rúcula. Por cima, espalhe o rabanete, a beterraba, a cebola, o tomate-cereja e os morangos. Polvilhe com chia, tempere com sal, regue com azeite e sirva acompanhada do molho.

2 – SALADA DE FOLHAS COM QUEIJO COALHO E DAMASCOS

Ingredientes da salada de folhas com queijo coalho

5 espetinhos de queijo coalho

6 damascos secos picados

1/2 maço de rúcula lavada

1/2 maço de agrião lavado

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

Molho

1 xícara de chá de maionese

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de café de tomilho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Retire o queijo dos palitos de madeira e corte-o em cubos. Aqueça uma frigideira antiaderente, em fogo médio, e doure os cubos de queijo, virando para dourar todos os lados. Reserve. Em uma saladeira, disponha as folhas de rúcula e agrião misturadas. Sobre as folhas, espalhe os tomates, os damascos picados e os cubos de queijo grelhados. Misture os ingredientes do molho até ficar homogêneo, regue a salada e sirva em seguida.

3 – SALADA RUSSA

Ingredientes

3 batatas em cubos

1 cenoura em cubos

2 beterrabas pequenas em cubos

1/2 xícara de chá de uvas-passas pretas sem sementes

1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de palmito picado

2 maçãs sem casca em cubos

2 talos de salsão picados

Molho

1 xícara de chá de maionese

1/2 xícara de chá de ketchup

1/4 de xícara de chá de vinagre

1 colher de sopa de molho de pimenta

1 colher de sopa de molho inglês

1 cebola pequena

Modo de Preparo

Cozinhe as batatas, a cenoura e as beterrabas, separadamente, até ficarem macias. Para o molho, no liquidificador, bata todos os ingredientes. Em uma travessa, misture as batatas, a cenoura, as uvas-passas, o peito de frango, o palmito, a maçã e o salsão com o molho. Junte a beterraba e misture delicadamente. Leve à geladeira por 2 horas e sirva.

Que tal essas receitas de saladas ideais para a época mais quente do ano?

Fique de olho no Blog Assaí para mais dicas de saúde, alimentação e muito mais para o seu dia a dia. Até a próxima!