Pesquisa mostra crescimento de Lula e desaprovação a Bolsonaro

O jornal ‘Folha de São Paulo’ divulgou hoje (09) mais detalhes da última pesquisa do Datafolha sobre a avaliação do Governo de Jair Bolsonaro e também das intenções de voto para a eleição presidencial do ano que vem. Os números mostram que a avaliação do governo piorou e que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem entre os eleitores brasileiros.

Lula aparece à frente de Bolsonaro em citações espontâneas registradas pelo Instituto Datafolha e também lidera nos dois cenários apresentados para o eleitor e em todas as simulações de disputa de segundo turno —naquela em que enfrenta o presidente, ganha por 58% a 31%.

A pesquisa ouviu 2.074 pessoas na quarta e na quinta-feira desta semana (07 e 08), com margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

No levantamento anterior do Datafolha, feito em 11 e 12 de maio, Lula tinha 21% na espontânea, Bolsonaro marcava 17% e Ciro Gomes (PDT), 1%. Agora, o petista pula para 26%, o presidente oscila para 19% e o pedetista, para 2%.

Na pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados ao eleitor, os principais rivais aparecem nas mesmas posições, com Lula bem à frente. O petista fica com 46%, das intenções ante 25% do presidente. Ciro marca 8% numa e 9%, na segunda. Numa hipótese e noutra, 10% dizem que não votam em ninguém.

Nesse cenário, em votos válidos Lula chega a 52%, o que dentro da margem de erro lhe garantiria a vitória em primeiro turno na eleição.

A pesquisa também mostra que Lula tem mais votos entre os desempregados (64%) e entre os mais pobres (57%). Já Bolsonaro tem bom desempenho entre empresários (52%) e as pessoas que ganham de 5 a 10 salários mínimos (41%).

Ao serem indagados em quem ‘não votariam de jeito nenhum’, 59% indicaram o nome de BolSonaro. Lula aparece com 37% de rejeição, empatado com Dória e Ciro Gomes logo atrás, com 31%.

GOVERNO

O Datafolha também levantou dados sobre a percepção dos eleitores acerca do desempenho do Governo Federal e a forma como eles veem o presidente Bolsonaro. Do total de entrevistados, 51% disseram reprovar o presidente da República.

A maioria dos entrevistados do Datafolha também considera Bolsonaro incompetente (58%), desonesto (52%), pouco inteligente (57%), falso (55%), indeciso (57%), autoritário (66%) e despreparado para o exercício do cargo de presidente (62%).

Os dados indicam o pior momento da avaliação do Governo e do presidente na série de pesquisas realizadas pelo Datafolha.

Os indicadores desta pesquisa refletem a tendência registrada em outro levantamento, feito pelo instituto Ipespe (ex-Ibope) a pedido da XP Investimentos e divulgado ontem.