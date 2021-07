Governador apresenta para ministro os avanços da Saúde em Mato Grosso

O governador Mauro Mendes apresentou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as principais ações do Governo do Estado na área da Saúde e no combate à pandemia.

O ministro visitou o chefe do Executivo Estadual no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, na tarde desta sexta-feira (09.07). Mauro Mendes também o acompanhou durante agenda no posto de vacinação do Ginásio Fiotão, em Várzea Grande.

“Quero agradecer pela recepção muito gentil que recebi. Estou certo que, juntos, vamos superar essa crise sanitária que o Brasil hoje enfrenta com essa pandemia. A vacina é a chave para combater a doença. Vamos planejar um futuro melhor para o Brasil e isso passa pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Essa é a solução”, declarou o ministro.

Durante a reunião, Mauro Mendes relatou que o Governo do Estado está construindo quatro hospitais regionais no interior (Tangará da Serra, Juína, Alta Floresta e Confresa), cujos projetos já foram finalizados e em breve serão licitados. A estimativa é de investimentos de R$ 280 milhões somente nas construções.

“Aqui em Cuiabá, também retomamos dois hospitais: o Central, que estava há 34 anos parado, e o Júlio Muller, que parou em 2013. Todas os nossos hospitais regionais e unidades de saúde estaduais estão passando por reformas. Também abrimos o Hospital Estadual Santa Casa e ampliamos o Metropolitano, em Várzea Grande, que tinha 58 leitos e hoje tem 280, com 80 UTIs exclusivas para covid-19”, afirmou, acompanhado da primeira-dama Virginia Mendes.

No combate à covid-19, o governador destacou que foram abertos 1.040 leitos de enfermaria e 609 UTIs em hospitais regionais e municipais. Outra iniciativa citada por Mauro Mendes foi a abertura do Centro de Triagem na Arena Pantanal, que oferece testagem, consulta e até tomografia, com mais de 193 mil atendimentos já realizados.

“Já foram investidos mais de R$ 700 milhões no combate à covid. Nós investimos com recursos do Estado R$ 457 milhões e também aplicamos outros R$ 291 milhões que o Governo Federal enviou e que foi de grande importância”, pontuou.

O gestor ainda adiantou que nos próximos dias serão lançados outros dois importantes programas para a saúde pública de Mato Grosso: o Cirurgias Eletivas e o Imuniza Mais MT.

O governador e o ministro também conversaram sobre a possibilidade de reforçar o envio de doses de vacina a Mato Grosso, por conta das fronteiras do estado com os países vizinhos.

“O ministro está conduzindo de forma muito técnica a saúde pública, e isso nos dá muita certeza de que até setembro, teremos toda a população adulta com a 1ª dose aplicada. Pedi ao ministro, e ele já está trabalhando nesse sentido, para que possamos reforçar a imunização por conta das nossas fronteiras. E ele já está tratando disso junto ao Plano Nacional de Imunização (PNI), buscando uma blindagem como estratégia sanitária para evitar a entrada de novas cepas”, concluiu Mauro Mendes.

Também participaram da reunião: os senadores Jayme Campos e Wellington Fagundes; a suplente de senador Margareth Buzetti; o ex-governador Julio Campos; os deputados estaduais Wilson Santos, Gilberto Cattani, Dr. Gimenez; além de outras autoridades.