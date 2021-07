Estado de saúde do presidente adia sanção do ‘Projeto da Vida’

A internação do presidente Jair Bolsonaro colocou o país em suspense e deve adiar um pouco algumas importantes ações do governo. Entre elas está a sanção da lei que prevê o uso de laboratórios e da indústria veterinária para a produção de vacinas contra a Covid-19 no país.

Batizada como o ‘Projeto da Vida’, a proposta foi aprovada quase por unanimidade na Câmara e no Senado e tem o apoio de vários ministérios – entre eles o da Saúde, Agricultura e o da Ciência e Tecnologia. Tem também o aval da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), que enviou técnicos para conferir a segurança e a capacidade de produção nas indústrias.

O autor do projeto, o senador Wellington Fagundes (PL/MT), explica que a medida, inédita no planeta, representará a autossuficiência nacional na produção de vacinas e vai garantir a produção de mais de 400 milhões de doses em poucos meses. Pode ser a melhor notícia do ano, para o Governo e para os brasileiros.

Na semana passada, durante a visita a Mato Grosso, o ministro Marcelo Queiroga confidenciou que a sanção presidencial ocorreria em breve. Segundo fontes, tudo estava sendo preparando para que a assinatura e promulgação da lei ocorresse nesta quinta-feira (15). O plano, claro, foi adiado devido a internação do presidente ocorrida ontem.

Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passa por uma bateria de exames para avaliar a necessidade de uma cirurgia para desobstruir o intestino.

A família e os médicos dizem que o quadro geral é positivo, mas não há previsão de quando ele poderá retomar as atividades presidenciais. A expectativa de todos é de que ele se recupere o mais rápido possível.