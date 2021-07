Deputado “oferece” tucanos para compor como vice de Mendes

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB), que compõe a base governista na Assembleia Legislativa, sugeriu o nome de dois colegas de partido para concorrer como vice ao lado do governador Mauro Mendes (DEM) em uma eventual reeleição.

Os nomes são o do ex-prefeito de Cáceres, o empresário Francis Maris e o do atual prefeito de Sorriso, Ari Lafin.

Ambos, conforme o tucano, têm viabilidade para compor uma chapa majoritária.

“O Francis foi um ótimo prefeito em Cáceres, avançou em áreas essenciais e pode contribuir muito com a administração estadual diante do seu olhar estratégico para o desenvolvimento”, disse Wilson.

“O mesmo, digo do prefeito Ari Lafin, uma revelação da política de Mato Grosso que conta com boa aceitação no município e tem alta capacidade administrativa e habilidade política”, emendou.

Apesar das “sugestões”, ao menos publicamente, o governador Mauro Mendes tem dito que só tratará de eleições no próximo ano.

Nos bastidores, no entanto, sua candidatura é tida como certa.

Encontro do PSDB

Ainda segundo o deputado Wilson Santos, o PSDB realizará ainda este ano uma prévia para a escolha do candidato à Presidência da República.

Estarão na disputa os governadores João Doria (São Paulo) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), além do senador pelo Ceará Tasso Jereissati.

A partir desta definição, começarão as articulações para alianças políticas partidária nos Estados.

Existe, inclusive, a expectativa de um grande encontro do PSDB e Cuiabá no mês de agosto, com a presença dos presidenciáveis.