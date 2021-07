5 dicas para planejar o fluxo de caixa com antecipação de recebíveis

No momento atual é imprescindível manter em alta a atenção e a vigilância constante junto ao seu fluxo de caixa. Principalmente, no cenário incerto e de crise econômica que estamos atravessando. A área financeira recebe solicitações diversas, de análise de cenários e projeções, sem esquecer dos pedidos de novas despesas para aprovação, afinal o negócio não para. Projetando o futuro, a primeira expressão que vem à mente é “como está o nosso fluxo de caixa?”.

O fluxo de caixa determina a autonomia de um negócio e conduz o seu caminho.

Aí entram as ferramentas de gestão, que oferecem informações de operações financeiras como antecipações de recebíveis, que são normalmente usadas para cobrir necessidades pontuais de caixa.

Independente do volume, uma operação não pode navegar sem direção ou sem referência, por isso investir em ferramentas de gestão e análise de fluxo de caixa podem ser diferenciais na inteligência estratégica do seu empreendimento, que assim como a administração de uma empresa, protege e cuida da saúde do negócio.

Destacamos as cinco principais vantagens quando o assunto é antecipação de recebíveis para o financeiro da sua empresa. Confira:

1 – Mais dinheiro em caixa – Receber com antecedência vendas realizadas via cartões com previsão de recebimento futuro é uma prática para manter dinheiro em caixa para eventuais necessidades. Independente da urgência ou imprevisto, é possível utilizar os valores que já pertencem à empresa, mas que ainda não estão disponíveis.

2 – Agilidade – Com as operações automáticas, você não perde tempo e nem dinheiro.

3 – Evite empréstimos e financiamentos – Outra vantagem para a empresa ao usar antecipação de recebíveis, é a possibilidade de realizar operações, dispensando a necessidade de recorrer aos empréstimos e financiamentos, sem comprometer o orçamento e ainda ficar livre das altas taxas de juros.

4 – Maior poder de negociação entre clientes e fornecedores – a antecipação de recebíveis também permite que a empresa consiga negociar com seus fornecedores com mais facilidade, pois proporciona mais liquidez.

5 – Menores Taxas – Uma modalidade de negócio mais vantajosa, uma vez que as taxas de antecipação de recebíveis são mínimas em comparação com os empréstimos de mercado.

Por oferecer todos esses benefícios concluímos que a antecipação de recebíveis é uma alternativa que pode ajudar qualquer empresa a alavancar seus negócios, sem ter que recorrer a financiamentos e outras opções de crédito que, no final das contas, acabam gerando desencaixe financeiro e dor de cabeça para quem gerencia.

E agora, está mais claro a opção de antecipação de recebíveis como alternativa para a sua empresa?

*Colaboração especial para o Portal AGORA MT