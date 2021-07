Abatedouro de pescado de Boa Vista já pode começar a funcionar

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente expediu nesta quinta-feira (22) a licença de operação para o abatedouro de pescado construído pela Prefeitura de Rondonópolis e entregue para a comunidade do distrito de Boa Vista. Agora os pequenos produtores da região vão poder utilizar e dar a destinação final da produção que contou com apoio do município.

O secretário do Meio Ambiente, Leandro Bernardo Leite, informa que a documentação está pronta e o frigorífico liberado para iniciar a operação. O local recebeu cerca de R$ 1,5 milhão de recursos na construção e aquisição de equipamentos para fazer os cortes e também garantir o armazenamento do pescado enquanto aguarda o transporte.

Com a liberação do funcionamento do abatedouro, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária segue acompanhando e orientando o trabalho da associação de produtores de pescado da Boa Vista. A intenção é que a produção feita na região passe pelo abatedouro e a carne do pescado fique pronta para o consumo, principalmente passe a fazer parte do cardápio alimentar da escola da rede municipal.

A unidade foi aberta com capacidade de abatimento de até 3 mil quilos por dia e para isso foi construída de forma a atender as necessidades do trabalho em toda linha de produção, desde o descarregamento dos peixes nos tanques de limpeza até a preparação das almôndegas de carne extraindo toda a espinha e armazenagem nas câmaras frias.