Acidente deixa motociclista ferido na Vila Aurora

Um acidente envolvendo uma veículo Gol e uma moto Titan aconteceu na noite deste sábado (24) no bairro Vila Aurora em Rondonópolis – MT.

De a acordo com as primeiras informações, o motociclista seguia na Rua Dom Pedro II e o condutor do carro estava na Rua Padre Anchieta quando invadiu a preferencial e causou o acidente.

O motociclista de 25 anos ficou ferido com fratura na perna esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, socorreu o motociclista e o encaminhou para o Hospital Regional.