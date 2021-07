Acidente entre motos deixa duas pessoas feridas na MT 270

Um acidente entre duas motos aconteceu na noite deste sábado na MT 270 saída de Rondonópolis para São José do Povo.

O condutor da motocicleta Titan estava sentindo Vila Paulista/ Centro empurrando a moto na lateral da pista, pois tinha acabado a gasolina.

O condutor que seguia logo atrás no mesmo trajeto não viu a motocicleta e bateu com forte impacto na traseira.

O rapaz que empurrava a moto ficou bastante ferido e com fratura. O motociclista da YBR que trata de um senhor ficou em estado gravíssimo, com traumatismo craniano e chegou a ser intubado a caminho do hospital.

Duas ambulâncias do Samu foram acionadas e encaminharam as duas vítimas para o Hospital Regional.