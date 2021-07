Acidente na Rodovia do Peixe mata jovem de 25 anos e menor de 16

Um grave acidente registrado na noite deste domingo (04) no km 8 da Rodovia do Peixe, em Rondonópolis, resultou na morte de um jovem de 25 anos, identificado como Deivid Silva Lima e uma menor de 16 anos, identificada como Geovana dos Santos.

A batida de alto impacto entre uma caminhonete Amarok e uma motocicleta Falcon deixou os ocupantes da moto com múltiplas fraturas, o que resultou na morte ainda no local.

O rapaz que conduzia a motocicleta teve perda de massa encefálica e a menor foi arremessada para o outro lado da cerca.

De acordo com o investigador Gerson, da Polícia Civil, as informações preliminares apontam que a condutora da Amarok seguia no sentido centro da cidade e invadiu a pista contrária, batendo na motocicleta que vinha pela via.

Dentro da caminhonete havia sete pessoas, 4 adultos e 3 crianças. Foi realizado o teste do bafômetro que mostrou que a condutora não havia ingerido bebida alcoólica.

