Adilson não comparece e sessão na Câmara começa com confusão

Uma confusão marcou o início da sessão ordinária de hoje (28) da Câmara Municipal. O ex-secretário de Agricultura, Adilson do Naboreiro (SD), não compareceu para reassumir o cargo e houve controvérsias sobre a legalidade da participação de seu substituto, o médico Manoel da Silva Neto (SD), que estava presente.

Manoel, que chegou a se despedir dos colegas ontem, disse que recebeu orientação jurídica para ir à sessão porque não havia sido comunicado oficialmente da substituição. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, Roni Magnani (SD), que afirmou ainda não ter recebido oficialmente a documentação relativa ao retorno de Adilson.

“Quero dizer que não participei de nenhum acordo para que se chegasse a isso. Não pedi para ele (Adilson) ir para a Secretaria de Agricultura e nem pedi para ficar. Fui orientado pelo jurídico a vir hoje porque não fui comunicado oficialmente e não quero ser acusado de faltar a sessão. Se o presidente quiser me comunicar oficialmente deixo a sessão agora”, declarou Manoel, visivelmente constrangido com a situação.

A situação foi resolvida após a intervenção do vereador Reginaldo Santos (SD). Ele leu o termo de posse assinado por Adilson do Naboreiro e publicado na edição de hoje do jornal A Tribuna (veja abaixo). O departamento jurídico da Câmara disse que a publicação tem valor legal, o que levou Roni Magnani a autorizar a dispensa de Manoel da Silva Neto.

No entanto, Magnani disse que ainda aguarda oficialmente os documentos para a posse de Adilson do Naboreiro e, por isso, ele declarou a vacância temporária do cargo.

Após a confusão, a Mesa Diretora autorizou o início oficial da sessão. Hoje devem ser votados recursos para o enfrentamento da Covid-19 e também um convênio de quase R$ 100 milhões para custear serviços prestados pela Santa Casa ao município.

Também está na pauta a votação do requerimento que autoriza trâmite de urgência a um projeto antecipando a eleição da futura Mesa Diretora da Câmara.

INTERNADO

Segundo informações prestadas por vereadores, Adilson do Naboreiro teve um mal estar ontem e preciso ser internado.

“Ele fez o termo de posse porque temia que a exoneração dele não fosse publicada pela Prefeitura. Mas, após isso passou mal. O Adilson tem problemas cardíacos e foi internado para realizar exames”, disse Reginaldo Santos.

A reportagem não conseguiu contato com Adilson do Naboreiro ou com a família dele para saber mais detalhes sobre os motivos que causaram a internação e o estado de saúde no momento.