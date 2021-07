Adolescente é agredida pelo companheiro após se negar a ter relação sexual

Uma adolescente de 16 anos foi agredida pelo companheiro por se recusar a ter relação sexual com ele. A vítima mora no bairro Jardim Progresso, em Rondonópolis, e relatou que as agressões aconteceram durante a noite passada e a manhã de hoje (22).

A jovem conseguiu entrar em contato com a PM, que compareceu no local e a encontrou trancada na residência.

Houve uma briga de casal, pois ela não quis ter relação sexual com o companheiro. Irado a enforcou algumas vezes dizendo que ela estava com outra pessoa.

Além do enforcamento, o suspeito quebrou o celular da adolescente para que ela não entrasse em contato com nenhum familiar.

A vítima que estava que um bebê de colo foi indagada pelos policiais se ela tinha familiares na cidade e ela respondeu que não, pois todos eles moram na cidade de Primavera do Leste.

Diante dos fatos, uma conselheira tutelar foi acionada e levou a vítima e o bebê de colo para o abrigo.