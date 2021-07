Adolescente tem infecção e morre após colocar piercing em casa

Uma adolescente de 15 anos sofreu uma infecção generalizada e morreu após implantar um piercing de forma caseira em Engenheiro Caldas, a 315 km de Belo Horizonte.

Uma amiga de Izabela Eduarda de Sousa que teria colocado o piercing na jovem. A tia da vítima, Jurciene de Souza, conta que vários membros da família foram contra a decisão da adolescente, que teria insistido na decisão.

A mãe dela não deixou a Izabela colocar o piercing na sobrancelha, mas ela foi atrás de uma amiga que acabou colocando pra ela.

Três dias depois, apareceram as primeiras reações: inchaço e irritação no olho. Izabela foi levada para o hospital da cidade, onde sofreu quatro paradas cardíacas, pneumonia. Com o corpo rejeitando o objeto e o quadro de saúde se agravando, Izabela foi transferida para um hospital de Governador Valadares, onde ficou internada por uma semana e chegou a ser intubada, mas não resistiu.

Caso sobrevivesse, a jovem poderia perder a visão do olho onde colocou o piercing. A presidente da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) alerta que intervenções como essa devem ser feitas por profissionais qualificados.

— É preciso saber onde vai ser feito, quem vai fazer, se a pessoa toma os cuidados e tem conhecimento. É uma coisa que parece simples, mas pode se tornar um grande problema, até mesmo fatal.

A família de Izabela ainda está choque. A tia da vítima, Jurciene de Souza, afirma que é difícil acreditar na rapidez da situação vivida pela sobrinha. Ela faz uma alerta para todos os jovens.

— É um apelo de uma tia que perdeu uma sobrinha tão linda, tão especial. Obedeçam os seus pais, seus tios, seus avós.