Além de influenciadora, Virginia Fonseca já trabalhou como DJ

Quem acompanha a rotina de Virginia Fonseca, nas redes sociais, já deve ter percebido a paixão da influenciadora por música. Diariamente, ela aparece dançando grandes hits brasileiros no tradicional vídeo de “bom dia” no Instagram.

Também não é para menos, tendo em vista que há um ano ela entrou para a família de Leonardo, uma das vozes mais ouvidas do sertanejo, depois de se casar com Zé Felipe, um dos filhos do artista. Mas essa não é a única razão que justifica o amor de Virginia pelo setor musical.

Em 2017, a mãe de Maria Alice, que começou a gravar vídeos para o YouTube um ano antes, diminuiu o ritmo de postagens nas redes sociais para se dedicar à carreira de DJ. À época, Virginia, com 18 anos, explicou que sempre gostou de funk, fez alguns cursos para ingressar na área e passou a animar festas, aniversários e formaturas.

“Como todo mundo sabe, eu amo funk. Amo dançar e mexer com o público. As pessoas devem achar que foi do nada, mas eu fiz algumas aulas e cursos, gostei e decidi virar DJ”, contou.

DJ Vi Fonseca, como era chamada durante essa fase, chegou a se apresentar em Luisburgo, Marilac e São Geraldo da Piedade, todas regiões do interior de Minas Gerais — onde ela foi criada.

A carreira não foi adiante e a influenciadora decidiu voltar aos tradicionais vídeos sobre a rotina, com as brincadeiras e os desafios. Anos mais tarde, quando já estava casada com Zé Felipe, ela estreou como cantora em Tranquilita, uma parceria musical com o marido que conta com mais de 28 milhões de visualizações no YouTube.

Fora dos palcos, mas sempre em frente às câmeras, agora, Virginia ajuda o amado a alavancar os hits, que triplicaram as reproduções desde que os dois assumiram o relacionamento, no dia 28 de junho do ano passado.