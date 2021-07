Ana Clara é chamada de ‘hipócrita’ por defender ex-mulher de DJ Ivis

Ana Clara compartilhou com seus seguidores os comentários de ódio que recebeu, nesta terça-feira (13), após defender a ex-mulher de DJ Ivis, Pamella Holanda, que o acusa de violência doméstica. Entre as mensagens exibidas pela apresentadora no Instagram, alguns haters falam que a ex do artista mereceu apanhar.

“Força DJ Ivis, estamos com você, amigo. Nós nos conhecemos muito bem e só nós sabemos a verdade e o que você sofreu com a Pamella. Assim que a verdade for provada, muitos que lhe criticam hoje vão se envergonhar por fazerem um pré julgamento sem saber a verdade”, disse um.

“Feminista hipócrita”, continuou o mesmo homem sobre os comentários de Ana Clara em defesa de Pamella.

Outro hater disse que a mãe da filha do artista merecia apanhar.

“Quem merece apanhar tende apanhar, sim”, escreveu.

“Hipocrisia é o que você está fazendo em relação ao DJ Ivis. Você não sabe 1% do motivo e do que aquela mulher fez e fazia ao DJ Ivis. Quando a verdade vir à tona, você precisará usar máscara constante, mas não é para proteger da covid-19. É para você esconder da vergonha por julgar uma pessoa sem saber a verdade primeiro”, completou.

Em resposta, Ana Clara disse: “Não vou falar nada, só deixar esses print aqui”.