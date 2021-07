Aniversariantes de agosto recebem 4ª parcela do auxílio neste domingo

Mais 2,4 milhões de trabalhadores informações terão a quarta parcela do auxílio emergencial depositada neste domingo (25) pela Caixa Econômica Federal. Os beneficiados são os nascidos em agosto, inscritos pelo CadÚnico ou aplicativo do banco, que terão um total de R$ 506,3 creditados.

O saque para esse grupo será liberado em 12 de agosto. Até lá, o valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, em pagamentos de boletos e compras pela internet ou pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Além disso, os beneficiários podem fazer transferências instantâneas entre bancos via PIX (exceto para contas de mesma titularidade).

Os integrantes do Bolsa Família também estão recebendo a quarta parcela do benefício de acordo com o calendário habitual do programa. Na segunda-feira (26), serão contemplados os beneficiários com final 6 do NIS (Número de Identificação Social). Em julho, 9,48 milhões de famílias deste grupo serão contempladas com o auxílio emergencial.

O benefício que previa quatro parcelas agora foi prorrogado com mais três, ou seja, ao todo serão sete pagamentos até outubro, mas os valores foram mantidos. O pagamento médio continua de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150.

O pagamento do ciclo 4 foi adiantado em sete dias, o último antes das três parcelas extras autorizadas pelo governo federal em meio à pandemia de covid-19.

Com a prorrogação do auxílio emergencial até outubro, a expectativa do governo federal é ganhar tempo para o avanço da vacinação contra a covid-19, além de preparar uma ampliação do programa Bolsa Família, com pagamentos no valor de R$ 300.

Veja o calendário da 4ª parcela do auxílio

• Crédito em conta poupança

17 de julho (sábado) – nascidos em janeiro

18 de julho (domingo) – nascidos em fevereiro

20 de julho (terça-feira) – nascidos em março

21 de julho (quarta-feira) – nascidos em abril

22 de julho (quinta-feira) – nascidos em maio

23 de julho (sexta-feira) – nascidos em junho

24 de julho (sábado) – nascidos em julho

25 de julho (domingo) – nascidos em agosto

27 de julho (terça-feira) – nascidos em setembro

28 de junho (quarta-feira) – nascidos em outubro

29 de junho (quinta-feira) – nascidos em novembro

30 de julho (sexta-feira) – nascidos em dezembro

• Saque em dinheiro

2 de agosto (segunda-feira) – nascidos em janeiro

3 de agosto (terça-feira) – nascidos em fevereiro

4 de agosto (quarta-feira) – nascidos em março

5 de agosto (quinta-feira) – nascidos em abril

9 de agosto (segunda-feira) – nascidos em maio

10 de agosto (terça-feira) – nascidos em junho

11 de agosto (quarta-feira) – nascidos em julho

12 de agosto (quinta-feira) – nascidos em agosto

13 de agosto (sexta-feira) – nascidos em setembro

16 de agosto (segunda-feira) – nascidos em outubro

17 de agosto (terça-feira) – nascidos em novembro

18 de agosto (quarta-feira) – nascidos e