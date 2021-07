Votação de antecipação da eleição na Câmara ficou para a semana que vem

A proposta de antecipação da Mesa Diretora da Câmara voltou a motivar debates acalorados e, pela segunda semana consecutiva, terminou sem que houvesse vencedores. O grupo de 14 vereadores que apoia a proposta conseguiu aprovar ontem (28) o requerimento para que ela trâmite com urgência, mas o projeto só deverá passar pela primeira votação na semana que vem.

No início da sessão houve a primeira polêmica. O médico Manoel da Silva Neto (SD) foi impedido de participar e, diante da ausência do titular, Adilson do Naboreiro (S), o presidente da Câmara, Roni Magnani (SD), determinou a vacância temporária do cargo.

A sessão seguiu com um vereador a menos, mas igualmente tensa. Foram horas de intensa argumentação e manobras regimentais. Alguns vereadores tentaram impedir a votação do requerimento, mas o presidente da casa não concordou.

“Entendo que não há justificativa para essa urgência e concordo com o argumento de que faltam alguns requisitos. Mas deixarei a decisão para o plenário, como havia me comprometido na semana passada”, disse Roni Magnani.

O ‘Grupo dos 14’ mostrou unidade para aprovar o requerimento, mas nem teve tempo para comemorar. Antes que o projeto fosse colocado em votação, o vereador Roni Cardoso (PSD) apresentou uma emenda ao texto – mudando a votação para o mês de dezembro deste ano, e não para agosto como querem os defensores da antecipação.

Mais uma vez o Regimento Interno foi invocado, desta vez para exigir que a emenda fosse submetida ao o que ocorreu já no fim da sessão. A tentativa alteração foi barrada por 14 votos a 5 e, quando se preparavam para votar o texto principal, o presidente encerrou a sessão.

“Não era o que a gente esperava, mas estamos satisfeitos. Conseguimos demonstrar que o grupo está unido e, na próxima sessão, esperamos realizar a primeira votação e garantir a antecipação da eleição como deseja a maioria dos vereadores”, avaliou o vereador Júnior Mendonça (PT) – um dos líderes do ‘Grupo dos 14’.