Ao menos 158 pessoas em MT teriam recebido vacina vencida

Pelo menos 158 pessoas em Mato Grosso teriam recebido vacina contra a Covid-19 que estava fora do prazo de validade. Os lotes de imunizante vencidos são da Astrazeneca, que é o mais usado no País.

Os dados constam em registros oficiais do Ministério da Saúde e o levantamento com as informações de todo o País foi divulgado nesta sexta-feira (2), pelo jornal Folha de S. Paulo.

Conforme a publicação, no Brasil, ao menos 26 mil doses vencidas podem ter sido aplicadas em 1.532 municípios.

Em Mato Grosso, a “campeã” no uso de vacinas vencidas seria a cidade de Poconé, com 40 doses utilizadas foram do prazo de validade.

Na Capital, há 19 registros, enquanto que em Rondonópolis houve apenas um caso.

Aqueles que receberam doses foram do prazo de validade devem procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento.

O lote de vacina recebido está disponível na carteira individual de vacinação.

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 estabelece que aqueles que, porventura, tenham tomado imunizante vencido precisam se revacinar pelo menos 28 dias depois da dose administrada equivocadamente.

Veja lotes vencidos: