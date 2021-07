Ao rebater Mendes, deputada diz que “ninguém é soberano”

Ao que parece, a deputada Janaina Riva (MDB) não “engoliu” as críticas feitas pelo governador Mauro Mendes (DEM) em relação à Assembleia Legislativa. Descontente com aprovação de uma PEC na Casa, o democrata chegou a classificar os deputados como “malucos”.

A declaração, segundo a deputada, foi, no mínimo, desrespeitosa com os parlamentares.

“Quando você ouve o governador falar que Assembleia é maluca, vai criando um ruído sim. A relação precisa melhorar. Ninguém é soberano, onipresente e não acredito em uma única candidatura, principalmente com essa postura que o governo vem adotando”, disparou a deputada.

A declaração pode soar já como um “aviso” de Janaina sobre o posicionamento do MDB no processo eleitoral do próximo ano.