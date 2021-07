Após derrota do Cuiabá para o Corinthians, Jorginho critica arbitragem

O treinador do Cuiabá Jorginho demonstrou não ter ficado nada satisfeito com o desempenho do clube na partida da noite da última segunda-feira (26), na Arena Pantanal, em Cuiabá, tampouco com a arbitragem.

O Dourado foi a campo buscando a terceira vitória consecutiva na série A do Brasileirão, mas acabou derrotado pelo Corinthians, pelo placar de 2×1.

Após o tropeço, o treinador disse que o Cuiabá perdeu nos próprios erros. Na visão dele, a equipe teve poder de reação no segundo tempo, mas não se entregou o suficiente para buscar ao menos o empate.

As críticas se estenderam a arbitragem: “Acho que ele [juiz] terminou o jogo muito cedo. Um jogo que teve tantas paradas. Ele deu 4 minutos e meio. Disse que deu 5 minutos. Não deu. Muitos lances confusos. O Jenison foi segurado e ele deixou seguir. Marcou um impedimento no lance do Clayson. Quem tocou na bola foi o jogador do Corinthians. A gente poderia ali ter acreditado e finalizado, mas a jogada foi parada”.

O Cuiabá volta a campo no sábado (31), quando enfrenta o Internacional, no Beira Rio.