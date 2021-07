Após final da Copa América Neymar e Bruna Marquezine se encontraram

Após perder a final da Copa América para a Argentina neste sábado, o atacante Neymar Jr. esbarrou com sua antiga namorada, a atriz Bruna Marquezine, na casa de um amigo em comum. De acordo com o portal Metrópoles, a presença do camisa 10 da Seleção Brasileira surpreendeu a atriz, que teria ficado pouco mais de meia-hora na reunião.

O ex-casal teria se encontrado na casa do diretor de marketing da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), Gabriel David, no bairro do Joá. Bruna Marquezine se surpreendeu com a presença de Neymar, que estava acompanhado de uma mulher ainda não identificada.

Os dois ainda devem se reencontrar neste próximo sábado, no aniversário de Gabriel David, para qual Neymar e Bruna Marquezine já confirmaram presença.

O suposto encontro do ex-casal também agitou as redes sociais, colocando o assunto “BruMar” entre os mais comentados no Twitter brasileiro. O apelido para o atacante e a atriz é resgatado com frequência, assim que os internautas voltam a “shipar” o relacionamento entre os dois.