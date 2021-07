Após medida cautelar, prefeitura inicia regularização de pagamento para Coopervalle

A Secretaria Municipal de Finanças de Rondonópolis está realizando o pagamento, referente ao mês de maio para a Coorpevalle, terceirizada que prestou serviços ao município por meio de contrato.

Segundo a prefeitura, a liberação do repasse à Coopervalle atrasou por conta da necessidade do município ter que realizar adequações nos procedimentos solicitadas na medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que alterou por completo a forma de fazer o pagamento.

Agora, à medida em que vai realizando as devidas adequações nos procedimentos solicitadas pelo TCE, a prefeitura vai efetuando o pagamento para Coopervale pelos serviços prestados nas diversas secretarias.

Até o momento, a Secretaria de Finanças informa que já efetuou o pagamento para o Gabinete de Segurança Pública (GASP), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social e parte da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O montante pago soma R$ 1.004.400.32.