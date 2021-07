Após um mês internado Luciano Szafir recebe alta

Luciano Szafir recebeu alta, neste sábado (24), após ter sido internado por complicações provocadas pela covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator.

“O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta neste sábado, dia 24 de julho, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa”, disse o texto.

Diagnosticado com uma reinfecção da doença, Luciano foi internado no dia 22 de junho após passar mal. Esta era a segunda vez que o ator, que ainda não foi vacinado, contraia a doença.

No dia 7 de junho, Szafir passou por uma cirurgia de emergência de retirada de hematoma e segmento do cólon. O procedimento serviu para retirar um acúmulo de sangue na região que é uma parte do intestino grosso.

No dia seguinte, ele foi transferido do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio de Janeiro, para o Copa Star, onde permance até o momento. No sábado (10), o ator foi extubado. A alta da UTI aconteceu na última terça-feira (20).