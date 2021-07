Após vitória do Flamengo, lateral elogia Arena Pantanal

O lateral do Flamengo, Filipe Luis, fez uma publicação em suas redes sociais nesta sexta-feira (2), elogiando a Arena Pantanal, palco da partida entre o rubro-negro e o Cuiabá.

O duelo, válido pela série A do Campeonato Brasileiro, na noite da última quinta (1º), terminou com vitória do time carioca por 2×0.

“Primeira vez em Cuiabá, com vitória e impressionado com o carinho dos torcedores. É emocionante ver e sentir a paixão das pessoas pelo Flamengo. Pena não poder lotar esse estádio lindo demais”, escreveu o jogador.

Veja publicação: