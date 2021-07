Aprenda fazer uma sopa de legumes deliciosa

Mato Grosso começou a semana como qualquer outra: calor extremo. Mas, nesta quarta-feira o ‘jogo’ virou e até parece a Elsa resolveu passar uns dias aqui no Estado. Para você que está sofrendo com as baixas temperaturas, confira uma receita vai te aquecer nestes dias: sopa de legumes.

Ingredientes:

1 colher (sopa) de óleo 1 cebola pequena picada 1 cenoura média cortada em cubos pequenos 1 batata média cortada em cubos pequenos 1500 mililitros de água 2 Cubos de Caldo Knorr Legumes 1/2 xícara de chá de abóbora pescoço cortada em cubos pequenos 1/2 xícara de chá de vagem picada 70 gramas de macarrão Knorr Padre Nosso Para decorar 1 colher (sopa) de salsinha fresca picada Modo de Preparo * Aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola. Adicione a cenoura e a batata, refogando rapidamente. * Junte a água e o Caldo Knorr Legumes. Quando levantar fervura, acrescente a abóbora e a vagem. * Cozinhe, em fogo médio, por mais 10 minutos e junte o macarrão Knorr. * Cozinhe em fogo médio até o macarrão estar al dente (aproximadamente 12 minutos). Salpique a salsinha picada. Sirva em seguida.