Aprosoja firma parceria na Pós-graduação em Gestão de Negócios

A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), em parceria com o Grupo Valure, está oferendo desconto aos associados, colaboradores, dependentes e cônjuges no curso de Pós-graduação em Gestão de Negócios, ministrado pela Fundação Dom Cabral.

A especialização tem como objetivo novos conhecimentos para liderar e empreender no mercado global. O investimento vai proporcionar na prática como utilizar as melhores ferramentas da gestão contemporânea.

A pós-graduação contém em sua programação 372 horas (432horas/aula), avaliação presencial, após cada módulo. As aulas serão presenciais e mensais, às sextas-feiras, das 14h às 21h, e aos sábados das 8h às14h, com início em agosto de 2021, em Cuiabá.

Para utilizar o convênio basta entrar em contato com setor de Convênios da Aprosoja MT, pelo telefone (65) 99257-1531, falar com Amanda Menabó.

Acesse o link completo da Pós-Graduação em Gestão de Negócios aqui.

Fundação Dom Cabral

Desenvolve programas de Educação Executiva no Brasil e no Exterior por meio de atuação direta ou com o apoio de Associados Regionais. A FDC está entre as melhores escolas de negócios do mundo pelo Ranking Financial Times de Educação Executiva 2020, ocupando o 9º lugar geral e a 1ª da América Latina.