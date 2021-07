Armas e munições são apreendidas em investigação de furto a comércio

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa (MT) cumpriu dois mandados judiciais de busca e apreensão em uma investigação que apura o furto ocorrido em um estabelecimento comercial da cidade.

Conforme as investigações, na madrugada do dia 13 de fevereiro, os suspeitos arrombaram um estabelecimento comercial na cidade e levaram equipamentos, entre eles som automotivo e rodas, valiados em, aproximadamente, R$10 mil.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão na residência dos investigados. Durante as buscas realizadas nesta quinta-feira, foram apreendidos diversos objetos de origem duvidosa, armas de fogo e munições.

Com as novas informações coletadas durante o cumprimento dos mandados, os suspeitos identificados serão interrogados sobre os fatos no inquérito policial instaurado, que podeis será remetido à Justiça.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, posse ilegal de arma de fogo e munições e receptação.