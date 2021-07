Armas e munições são apreendidas em propriedade rural

Duas armas de fogo e mais de 80 munições foram apreendidas pela Polícia Civil em uma propriedade na zona rural de Rosário Oeste (MT), em ação realizada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia Especializada e Proteção à Pessoa (DHPP) e apoio do canil da Polícia Rodoviária Federal.

Um homem de 66 anos, dono da propriedade rural foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições.

As diligências iniciaram após as equipes receberem informações de que em uma fazenda na linha sucuruína em Rosário Oeste havia armas de fogo tipo fuzil e grande quantidade de entorpecentes. Diante das informações, as equipes foram até a fazenda onde o dono da fazenda autorizou a entrada dos policiais.

Questionado se havia armas de fogo na propriedade, ele entrou um revólver calibre 38 municiado e uma espingarda calibre 28, sem munição. Também foram apreendidas no local, 54 munições calibre 22 e 27 munições calibre 38, entre intactas e deflagradas.

Nas buscas pela propriedade, não foram encontradas outras armas de fogo e nem entorpecentes. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à GCCO, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições.