Articulação política de Claudinei garante R$ 10 mi para a Santa Casa de Rondonópolis

Para contribuir com os avanços da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) recebeu a informação do repasse de R$ 10 milhões para atender a instituição filantrópica que abrange 19 municípios das regiões sul e sudeste de Mato Grosso. A verba é oriunda de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal José Medeiros (Podemos) que foi aplicada no Fundo Municipal de Saúde.

“No mês de março deste ano, estive reunido com os representantes da Santa Casa de Rondonópolis. Na oportunidade, o vereador Dr. José Felipe (Podemos) me entregou ofício para fazer a devida articulação junto à bancada federal de Mato Grosso para conseguirmos a captação de recursos para auxiliar na ampliação dos serviços de saúde da instituição. Um exemplo é o Centro de Radioterapia que está para ampliar o atendimento de 19 para 25 municípios de Mato Grosso”, explica Claudinei.

O vereador Dr. José Felipe agradeceu Medeiros por ter acatado o pedido feito e a intervenção política do Delegado Claudinei. “Chegou uma notícia muito boa. Solicitei junto aos deputados para ajudarem a ampliar os serviços da Santa Casa. Chegou na câmara de vereadores, a emenda de R$ 10 milhões e vai ser possível implantar os projetos dos Hospitais do Coração e dos Olhos. Tenho certeza que Rondonópolis e região vão ser contemplados com essa iniciativa”, declarou.

Recursos

José Medeiros também acompanha de perto a situação da instituição, que quase fechou as portas em 2019 devido à situação crítica financeira que enfrentava por conta dos atrasos nos repasses financeiros e empréstimos bancários, comenta Claudinei. “Ele foi um dos responsáveis para as portas se manterem abertas. Afinal, chegou a destinar R$ 20 milhões, juntamente com a bancada federal de Mato Grosso, em 2019, para a Santa Casa de Rondonópolis e, assim, equilibrou a situação para manter os atendimentos para a população. Lembrando que deste valor, R$ 17 milhões foi da cota do Medeiros”, frisa.

Delegado Claudinei destaca que o valor de R$ 10 milhões é mais uma conquista para novos incrementos na Santa Casa de Rondonópolis. Ele informa que também buscou apoio dos presidentes da Assembleia Legislativa e da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, respectivamente, os deputados Max Russi (PSB) e Dr. João de Matos (MDB), para verificarem a possibilidade da destinação de parte do duodécimo da Casa de Leis para colaborar com a instituição.

Ofícios

Além do Medeiros, no mês de março deste ano, Claudinei conta que ainda encaminhou ofícios ao coordenador da bancada federal de Mato Grosso, o deputado Dr. Leonardo (SD), e ao senador Wellington Fagundes (PL) para verificarem a possibilidade de destinação de emendas para a instituição filantrópica que possui 286 leitos ativos, em que 80% desses são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“É sempre importante tentarmos buscar reforços financeiros para a Santa Casa. Não podemos deixar os municípios desamparados. Sem contar que a unidade é reconhecida como referência nos casos de pacientes com Covid-19, o que aumentou significativamente o número de atendimentos”, expõe Claudinei, que solicitou a disponibilização de cerca de R$ 22 milhões aos parlamentares para garantir a manutenção e qualidade dos serviços e aquisição de novos equipamentos.

Entidade – A entidade filantrópica foi fundada em 1971 e, atualmente, oferece serviços de atendimento adulto e infantil, realiza diversos tipos de cirurgias e serviços de diagnóstico (raio-x, tomografia e ultrassonografia). Recentemente, o hospital foi certificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como um dos maiores hospitais do Brasil, por ter recebido nota máxima na Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente.