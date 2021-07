Artistas visuais têm até 08 de agosto para inscrever obras no 26° Salão Jovem Arte

As inscrições para o 26° Salão Jovem Arte seguem abertas até o dia 08 de agosto de 2021. Com o tema “Despertar Discos Imaginais” a tradicional vitrine de artes visuais de Mato Grosso irá selecionar até 64 obras que concorrerão a 18 prêmios em dinheiro, com valores de R$ 2 mil a R$ 6 mil em cada categoria e há ainda dois prêmios aquisitivos de R$ 8 mil.

As obras poderão ser inscritas nas categorias: pintura, desenho, ilustração, escultura/objeto tridimensional, fotografia, videoarte, grafite/muralismo, gravura, instalação e performance. As peças selecionadas serão expostas na Galeria Lava Pés, no Museu de Artes e Cultura Popular (MACP-UFMT), na Galeria do Sesc Arsenal e em plataforma virtual.

A inscrição é online e gratuita, destinada a artistas maiores de 18 anos, residentes há pelo menos dois anos em Mato Grosso, com produção artística comprovada por meio de portfólio e currículo. A inscrição pode ser individual ou em grupo (coletivo) e deverá ser feita exclusivamente pelo e-mail: [email protected].

As obras devem ser autorais, produzidas a partir de 2019, inéditas ou que tenham sido expostas apenas uma única vez. Pode concorrer em até duas categorias com no máximo três obras em cada, sendo que, dípticos, trípticos ou polípticos serão considerados como uma única obra.

Na aba “Participe” do site oficial está disponível o passo a passo detalhado do processo de inscrição, com exemplos que facilitam o entendimento do candidato. Também estão disponíveis cronograma, o edital de participação com o regulamento, ficha de inscrição, declaração de autoria e propriedade da obra, e autorização de uso de imagem.

A seleção das obras será de 09 a 15 de agosto. O resultado oficial será publicado no dia 16 de agosto. As obras selecionadas deverão ser entregues à organização do evento até o dia 31 de agosto. A abertura do 26º Salão Jovem Arte – Despertar Discos Imaginais será às 20 horas do dia 06 de outubro de 2021. As exposições e outras atividades ocorrerão de 06 de outubro a 10 de dezembro de 2021.

O titular da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Alberto Machado, o Beto Dois a Um, reforça o convite aos artistas mato-grossenses. “Retomamos essa importante ação e estamos empenhados em fazer uma das melhores edições. Grandes nomes das artes visuais foram revelados no Salão Jovem Arte e estamos na expectativa dos novos talentos que podem surgir nesta edição, além de fortalecer a cultura, formar público e consagrar os artistas da nossa terra”.

Salão Jovem Arte

O 26° Salão Jovem Arte – Despertar Discos Imaginais é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) por meio de contrato firmado com o Instituto Kurâdomôdo e Centro Audiovisual Luiz Marchetti (CALM).

O Salão Jovem Arte revelou grandes artistas como Adir Sodré, Benedito Nunes, Vitória Basaia, Regina Pena, Gervane de Paula e outras dezenas de artistas que compõem o panorama cultural e subjetivo de Mato Grosso.

Informações estão disponíveis no site www.discosimaginais.com ou em @salaojovemarte no Facebook e no Instagram.

Serviço

Inscrições no 26° Salão Jovem Arte – Depertar Discos Imaginais

Período de inscrição: até 08 de agosto de 2021 (domingo)

Confira o passo a passo para inscrição AQUI