Associação Atlética Rondonópolis Hawks é declarada de utilidade pública

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) garantiu à Associação Atlética Rondonópolis Hawks (AAHR) tornasse uma entidade de utilidade pública estadual, por meio da Lei de n.° 11.431/2021 que foi sancionada pelo Governo de Mato Grosso. Com essa concretização, a instituição vai poder ampliar os seus trabalhamos com a implementação dos projetos sociais na área do esporte dentro do município e região.

Com fundação no ano de 2013, a principal atividade esportiva oferecida pela AAHR é o futebol americano para a interação e participação do público interessado pela modalidade, como, também, a promoção de ações sociais e educacionais.

“O esporte sempre foi um compromisso nosso, em Mato Grosso e Rondonópolis. A gente apresentou esse projeto de lei, pois além da entidade promover o esporte, eles também possuem um trabalho social nos bairros, com crianças e adolescentes. Com a aprovação da nossa lei, publicada em Diário Oficial, pelo Poder Executivo, agora eu, como outros deputados estaduais e federais, vamos poder destinar emendas para contribuir com os trabalhos sociais e, claro, fortalecer o futebol americano. Agradeço por terem confiado nesta concretização”, diz o parlamentar.

De acordo com o presidente da AAHR, Maicon Pradela, tornar a entidade de utilidade pública já era algo que a diretoria já almejava e buscava por alguns anos. Ele agradeceu o deputado por ter ajudado, pois vai colaborar no desenvolvimento dos projetos sociais. “Quero agradecer o deputado que é uma força gigantesca que está fazendo por nós. Batalhamos já alguns anos e essa lei veio com sucesso para nós, algo que a diretoria sempre buscou. Obrigado, por fazer isso acontecer”, agradece.

Com a pandemia da Covid-19, a entidade teve que suspender as atividades, em que os integrantes estabeleceram metas jurídicas e administrativas para melhorias da equipe fora de campo. Como utilidade pública estadual, a Associação poderá receber incentivos financeiros para serem aplicados nos projetos sociais com crianças e adolescentes e potencializar o esporte por meio de competições nacionais e fomentar a modalidade.