Atleta de Rondonópolis conquista ouro no Sul-Americano de Atletismo

A rondonopolitana Arielly Kailayne Rodrigues confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro no salto em altura na última etapa do Campeonato Sul-Americano sub-20 de atletismo, realizado na sexta-feira e no sábado (09 e 10) em Lima, capital do Peru.

Arielly Kailayne superou os concorrentes no salto em altura ao atingir a impressionante marca de 1,79 m. As atletas Gil Silvina (Uruguai) e Dura Joaquina(Argentina) alcançaram 1,73 m e ficaram empatadas na segunda posição

O ouro conquistado ontem (10) é uma das mais importantes vitórias da atleta, que foi revelada em um projeto social realizado pela Associação de Atletismo de Rondonópolis e a escola Domingos Aparecido dos Santos.

O resultado foi comemorado por toda a equipe e teve um sabor especial para o treinador José Elias, que também é de Rondonópolis e integrou a delegação brasileira. Ele destacou a determinação de Arielly e os apoios recebidos pelo projeto.

“Agradeço a nossa equipe multidisciplinar e aos familiares da Arielly. Também quero destacar o apoio fundamental dos patrocinadores: Nutripura Ração Animal, Drogaria Buriti, America Sat, o Governo de Mato Grosso e o Projeto Olímpico Bolsa Atleta e Ponto do Esporte”, disse em entrevista ao portal Agora MT.

O retorno de Arielly e do professor José Elias a Rondonópolis está previsto para esta segunda-feira (12)

BRASIL CAMPEÃO

No quadro geral o Brasil manteve a hegemonia nesta que foi a 52ª segunda edição do Campeonato Brasileiro Sul-Americano Sub-20 de Atletismo. A equipe conquistou o primeiro lugar na classificação geral (417 pontos), no masculino (198) e no feminino (219).

A Colômbia terminou em segundo lugar na classificação geral, com 233 pontos, seguida da Argentina, com 188.

Na contagem final, a equipe brasileira conseguiu 40 medalhas, sendo 17 de ouro, 11 de prata e 12 de bronze. A Colômbia ficou em segundo lugar, com 25 (11, 8 e 6), seguida da Argentina, com 23 (8, 7 e 8).