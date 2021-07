Atos contra Bolsonaro reuniram multidões em mais de 500 cidades

Mais de 500 cidades brasileiras aderiram ontem ao manifesto nacional contra o Governo Bolsonaro. Os atos foram organizados por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos políticos e registraram grande número de participantes, principalmente nas capitais das regiões sudeste e nordeste.

Os organizadores estimam que os atos reuniram, ao todo, mais de 600 mil pessoas. Houve registro de confronto com a polícia ao final do manifesto realizado na cidade de São Paulo. Nos outros locais os atos transcorreram sem incidentes e, em todas as manifestações, a maioria dos participantes usavam máscaras e procuraram manter o distanciamento.

“Nas ruas, as principais bandeiras presentes foram em defesa da democracia e das eleições, contra a propina da vacina e a favor da aceleração da vacinação em todo o país. Mais uma vez, foram presentes as homenagens aos mais de 540 mil mortos vítimas da Covid-19”, afirmara em nota os organizadores do evento.

As manifestações ocorreram ao longo de todo o dia. Pela manhã, o maior protesto ocorreu no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 70 mil, pelos cálculos do Bloco Democrático, grupo que organizou o ato e reúne movimentos sociais, centrais sindicais e partidos de esquerda.

Salvador foi outra capital que reuniu dezenas de milhares de manifestantes logo pela manhã. O protesto começou no bairro de Campo Grande e se deslocou até o Centro Histórico.

Além de pedidos por mais vacinas e de Fora Bolsonaro, o movimento trouxe outras pautas, como a luta contra a privatização dos Correio. No estado, cidades como Feira de Santana, Alagoinhas e Barreiras também tiveram atos. “Aqui na Bahia, o recado foi dado: o povo quer vacina no braço, comida no prato, emprego e dignidade”, disse o senador Jaques Wagner (PT-BA).

A tarde a maior movimentação foi registrada na capital paulista. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Sérgio Nobre, saudou o que chamou de “um dia histórico”.

“Desde a manhã, a classe trabalhadora, o povo brasileiro, ocupou as ruas nos 27 estados da Federação, e não só nas capitais. O movimento está indo para o interior. A sociedade brasileira tomou consciência. A gente quer um país melhor, não quer ver mais famílias inteiras pedindo auxílio nas calçadas, passando fome, um terço da nossa população desempregada, essa tragédia de mais de meio milhão de brasileiras e brasileiros mortos e, mais triste ainda, 130 mil crianças que perderam os pais”, Disse o presidente da CUT.

Os ex-candidatos a presidentes pelo PT, Fernando Hadad, e pelo PSOL, Guilherme Boulos, também participaram do ato realizado em São Paulo.