Atriz Alicia Silverstone se torna queridinha no TikTok

Fenômeno nos anos 1990, Alicia Silverstone conquistou o público ao participar de clipes da banda Aerosmith e de filmes como As Patricinhas de Beverly Hills, Excesso de Bagagem, De Volta para o Presente e Batman & Robin.

Agora com 44 anos, Alicia segue com a carreira de atriz, em produções como O Sacrifício do Cervo Sagrado, O Chalé, Do Jeito que Elas Querem, Diário de um Banana e O Clube das Babás. Além disso, ela viu recentemente seu nome bombar nas redes sociais.

Ao criar um perfil no TikTok, a atriz conquistou mais de 2,6 milhões de seguidores em apenas um mês no aplicativo. O primeiro vídeo publicado por ela foi assistido mais de 45 milhões de vezes. No total até agora, os vídeos postados na conta de Alicia somam mais de 100 milhões de visualizações.

Revivendo Cher

Após uma icônica fala da personagem Cher, de As Patricinhas de Beverly Hills, viralizar organicamente no TikTok, Alicia entrou para o aplicativo. Ao dublar a cena ao lado do filho, ela conquitou mais de 45 milhões de visualizações.

Nome correto

A atriz também usou uma trend do TikTok para explicar como seu nome é pronunciado oficialmente.