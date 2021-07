Autarquia de Transporte Coletivo aguarda decisão da Câmara

O presidente da Câmara de Rondonópolis, Roni Magnani, tem demonstrado preocupação com a indefinição sobre o futuro do transporte coletivo no município. Em conversa com aliados e vereadores, ele tem cobrado celeridade na discussão sobre a criação da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo proposta pela Prefeitura.

O projeto está na Câmara há quase dois meses, agora sob análise da Comissão Legislativa de Transporte e Trânsito. Antes passou por um pedido de vistas do vereador Subtenente Guinâncio (PSDB), que realizou uma audiência com os técnicos da Universidade Federal de Rondonópolis que fizeram um estudo sob a viabilidade do projeto.

Roni Magnani tem lembrado os colegas que o Transporte Coletivo é explorado através de um contrato precário e que a empresa Cidade de Pedra pode, a qualquer momento, desistir de continuar com o serviço.

“O risco da cidade ficar sem o serviço é real e não podemos deixar que isso ocorra por culpa da Câmara. Precisamos esclarecer as dúvidas e votar o mais rápido possível. Quando antes resolver isso, melhor será para todos”, diz Magnani.

A ida do projeto ao plenário depende agora de uma audiência pública que será realizada pelo presidente da Comissão de Trânsito, vereador Júnior Mendonça (PT).

A ideia é ouvir a população, em especial os usuários do serviço. Mas ainda não há data marcada para esta audiência.