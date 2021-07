Avanço da vacinação viabiliza retorno seguro às aulas, diz Marildes

A vereadora Marildes Ferreira (PSB) que representa a Câmara Municipal do Comitê Gestor de Crises destacou que foi fundamental a vacinação dos profissionais da educação, para garantir a decisão aprovada pelo colegiado, pela volta às aulas, a partir do dia nove de agosto, na rede municipal. “A vacinação dos nossos profissionais da educação deu mais segurança para a decisão tomada”, disse a vereadora.

A parlamentar ao lado do vereador Reginaldo dos Santos (SD) foi uma das idealizadoras da estratégia para vacinas, neste primeiro momento, para profissionais da educação. No caso, o pedido de Marildes foi para atender professores e também os demais trabalhadores que trabalham no dia-a-dia da escola, sem exceções. A prefeitura já vacinou em primeira dose todas as faixas etárias da educação.

Marildes, neste período de Pandemia, tem trabalhado para garantir o maior número de rondonopolitanos vacinados contra a Covid. A vereadora , por exemplo, tomou a iniciativa de pedir à Assembleia Legislativa, que montasse na cidade uma Central de Vacinação, fato que ocorreu.

A Central de Vacinação foi inaugurada no dia dois de junho e tem a capacidade de atender, em média, 400 pessoas por hora. O projeto ainda prevê o atendimento em horários diferentes, principalmente à noite.

Marildes também foi uma das autoras da cobrança ao governo do Estado para que a cidade de Rondonópolis passasse a receber também as doses das vacinas da marca Pfizer.