Rondonópolis deve começar a vacinar bancários na semana que vem

Rondonópolis deve iniciar na semana que vem a vacinação prioritária dos funcionários de agências bancárias. O pedido foi formalizado hoje (06) pela direção do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Rondonópolis e Região Sul (SEEB/MT) durante reunião com o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso.

Os bancários foram representados pelos dirigentes sindicais Sebastião Vieira Filho e Almir Araújo. Eles apresentaram um documento demonstrando que a medida visa garantir a segurança dos funcionários, que são superexpostos ao vírus, e também a manutenção do serviço que é considerado essencial.

Conforme o Sindicato, a categoria tem hoje 182 profissionais no município e 70 já foram vacinados.

“Em números totais é um universo relativamente pequeno, 112 pessoas. Mas isso representa que mais de 60% da categoria ainda não está imunizada, o que é grave”, explicou o secretário de Comunicação do Sindicato, Almir Araújo.

“O secretário reconheceu a necessidade e deve providenciar a inclusão dos bancários à partir da chegada de novas remessas de vacina, na semana que vem”, afirmou.

Durante a reunião os sindicalistas também lembraram que a categoria esteve na linha de frente desde o início da pandemia e que houve registros de surtos de contaminação que chegaram a causar a suspensão de atendimentos em agências de bancos públicos e privados.

Eles também reforçaram que a vacinação torna-se especialmente necessária devido ao surgimento de novas variantes e ao aumento de casos de contaminação entre pessoas mais jovens.

NACIONAL

A inclusão dos bancários entre os grupos prioritários também foi confirmada hoje pelo ministro da Saúde Marcelo Queiroga. O anúncio foi feito durante evento no Palácio do Planalto e a medida contemplará ainda os funcionários dos correios.

“Submeti ao Programa Nacional de Imunização, ao Conass [Conselho Nacional de Secretários de Saúde] e ao Conasem [Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde] e hoje tivemos uma posição definitiva do Programa Nacional de Imunização para que os servidores dos bancos e dos Correios fossem incluídos no rol de prioridades”, detalhou o ministro.

Conforme Queiroga, A Nota Técnica com as diretrizes para a inclusão do grupo será publicada nos próximos dias.