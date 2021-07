Band confirma programa diário com Fausto Silva a partir de janeiro

Até aqui, em se tratando da contratação de Fausto Silva, a Band sempre usou de cuidados, foi até econômica em se tratando do assunto.

Como ele ainda estava no ar na Globo, o entendimento era que toda e qualquer divulgação só deveria acontecer ao final do “Domingão do Faustão”.

E em decorrência de algumas notícias completamente sem sentido publicadas nos últimos dias, veio a decisão de soltar um comunicado oficial, informando a quantas andam as decisões e providências que veem sendo tomadas.

Revela que a estreia está confirmada para janeiro de 2022 e toda a produção será feita nos estúdios da própria Band, no Morumbi, em São Paulo, que serão totalmente reformados. assim como novos equipamentos estão sendo comprados.

O maior desses estúdios, com 1.200 metros quadrados será exclusivamente do novo programa do Fausto Silva, que será levado ao ar, de segunda a sexta, das 20h30 às 22h.

Já existe todo um pessoal trabalhando na sua produção, sob a direção de Cris Gomes. José Armando Vannucci, Renato Moreira e Leonor Corrêa integram esta equipe, que também já tem contratadas como repórteres, Jaqueline Ciocci, Daiane de Paula e Júlia Gama, segunda colocada no Miss Universo.

Comunicado da Band

A Band confirma para janeiro a estreia de Fausto Silva na sua programação.

Toda a produção do programa será feita nos seus estúdios em São Paulo que serão adequados e reformulados.