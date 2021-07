Bárbara Evans diz que foi difícil se aceitar após engordar 14 quilos

Modelo e ganhadora do reality show a ‘A Fazenda’, Bárvara Evans conta como está sua vida e fala sobre mudanças do seu corpo. A ex-fazendeira conta que desde pequena sonhava em construir uma família e que esse desejo se tornou mais real após se casar em 2020 com o empresário Gustavo Theodoro. Esse ano o casal tomou uma decisão sobre ter filhos, onde optaram pela fertilização em vidro. Bárbara disse: “Nós descobrimos alguns problemas quando eu tive que operar meu ovário, no ano passado. Então, logo minha ginecologista pediu exames também para o Gustavo, um espermograma, e o dele deu uma pouca quantidade e qualidade ruim, então não conseguiríamos ter filhos de forma “normal”. Por isso, veio a decisão de partirmos para fertilização em vidro, o que fizemos logo em seguida”.

Bárbara falou que após os exames essa foi a primeira opção que eles encontraram e já quiseram logo colocar em prática, como ambos queriam ter filhos e já estavam com 30 anos, optaram por não perder mais tempo, pois o tempo nesse processo é muito importante e cada segundo é muito precioso.

Com isso, a modelo passou a usar suas redes sociais para falar sobre o assunto e contar passo a passo do tratamento. A ideia de registrar essa fase é vídeos postados no IGTV do Instagram, veio quando ela notou que a fertilização em vidro ainda era um tabu para alguns e poucas pessoas falavam sobre o assunto, nas redes sociais, onde ela diz: “Isso não deveria ser tabu, mas é. A fertilização é algo muito bonito e eu sou muito grata por existir essa opção, que vai nos permitir ser pais”.

Mesmo estando perto de realizar seu sonho de ser mãe, a modelo conta sobre seus autos e baxos físicos e emocionais. “O meu emocional ficou bem abalado por conta da quantidade hormônios, então oscilei muito. Além disso, por mais que eu ache importante colocar a estética de lado, engordei 14 quilos e, no começo, senti bastante, mas já me aceitei. Uma das piores partes foi os período de aceitação, em que eu sofri bastante com o aumento do peso”. Bárbara també falou do apoio que tem dos pais e do seu marido, afirmando que mesmo se achando um pouco gordinha, seu parceiro a coloca pra cima.