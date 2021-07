Barcelona encaminha renovação de Messi por mais cinco anos

Barcelona e Lionel Messi entraram em acordo por um contrato válidos pelas próximas cinco temporadas, segundo diversos meios da imprensa catalã. O argentino aceitou reduzir 50% do seu salário anterior para se enquadrar no teto do clube nesta temporada.

Há a expectativa de que a La Liga, responsável pela imposição do teto salarial as equipes, dê sinal verde na noite desta quarta-feira para que a negociação avance ainda mais, No entanto, ainda não há data certa para o anúncio da renovação, que pode ser nesta semana ou apenas no final do mês de julho.

Neste momento, os advogados tanto do Barcelona quanto de Messi estão tratando de fechar os últimos detalhes do acordo. A complexidade na hora de redigir o novo vínculo é o que pode postergar o anúncio. Além disso, o atleta, que está de férias, também precisa revisar o texto.

De acordo com o “Sport”, o argentino terá uma multa rescisória de 350 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões), mas o “L’Esportiu” afirma que este valor será na casa dos 600 milhões de euros (R$ 3,6 bilhões).