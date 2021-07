Barragem pode se romper a qualquer momento na China

O Exército da China alertou nesta terça-feira (20) para o risco iminente de rompimento de uma barragem no centro do país, atingido por chuvas torrenciais, que deixaram pelo menos três mortos na cidade de Zhengzhou.

O comando regional do Exército de Libertação Popular informou em comunicado que foi aberta uma brecha de 20 metros na barragem de Yihetan, em Luoyang, cidade de 7 milhões de habitantes na região de Henan, alertando que a mesma “pode se romper a qualquer momento”.

Soldados foram enviados para realizar uma operação de emergência, que inclui dinamitar e desviar a água das enchentes.

Chuvas históricas

Nesta terça-feira, em Zhengzhou, metrópole situada a cerca de 700 km de Pequim, foi decretado alerta vermelho, nível máximo de risco para a meteorologia chinesa. A emissora nacional CCTV mostrou as ruas inundadas da cidade, enquanto moradores empurravam seus carros com água na altura do joelho.

O serviço meteorológico de Zhengzhou anunciou que essa é a maior precipitação desde que começaram a colher os dados, há 60 anos. De acordo com o “Diário do Povo”, a chuva causou o desabamento de casas. Uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas. A imprensa local noticiou a morte de outras duas pessoas após a queda de um muro.

Autoridades fecharam o metrô, inundado, e cancelaram centenas de voos na cidade. Vídeos publicados nas redes sociais, cuja autenticidade não pôde ser verificada, mostram passageiros agarrados o quanto podem em um vagão do metrô, com água praticamente no pescoço, e outros de pé sobre os assentos.

Um passageiro contou na rede Weibo que os socorristas abriram o teto do vagão em que ele estava, para facilitar a retirada dos passageiros. Outras imagens mostram um passageiro sentado no teto de um vagão parcialmente submerso pela água em um túnel.

Mais de 10.000 pessoas foram evacuadas nos últimos dias devido à previsão de inundações, informaram hoje autoridades de Henan, estimando o prejuízo em milhões de dólares.

As chuvas sazonais causam inundações na China todos os anos, mas a ameaça aumentou nos últimos tempos, devido à construção de barragens ou a desvios do leito de rios, que, muitas vezes, cortam as ligações existentes entre os rios e os lagos adjacentes.