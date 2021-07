Secretário estadual de Saúde não prestigiou agenda ministerial em órgãos municipais

A passagem do ministro Marcelo Queiroga por Rondonópolis na última sexta-feira (09) deixou no ar uma certeza: O sucesso no enfrentamento da pandemia de Covid-19 depende da parceria de todos. Mas parece que nem todas as autoridades estão convencidas disso, ao menos foi essa a impressão deixada pelo secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O secretário participou da maior parte da agenda do ministro no município. Representou o Governo do Estado no encontro realizado na Universidade Federal de Rondonópolis, acompanhou a inauguração do centro de Radioterapia da Santa Casa e também a solenidade em que houve o anúncio de investimentos. Mas Figueiredo desapareceu na última etapa da agenda, justamente aquela em que Queiroga conheceu a estrutura da rede municipal de Saúde.

A ausência do secretário foi notada e segundo algumas autoridades ouvidas pela coluna é sintoma de algo que vai além da pura deselegância. Seria ainda reflexo da contenda ocorrida meses atrás por conta do atraso na abertura de novos leitos de UTI no Hospital Regional de Rondonópolis.

Fiqueiredo já havia apontado seu descontentamento diretamente ao secretário de Saúde, Vinicius Amoroso, e também a vereadores de Rondonópolis numa reunião realizada em maio na capital. Mas, pelo jeito, o desabafo não foi suficiente para encerrar o conflito.

“O secretário precisa explicar esta ausência e assumir o tamanho que o cargo exige. Mato Grosso está entre os estados com os piores números do país em vacinação e também em óbitos e não vamos mudar isso sem superar as picuinhas e vaidades pessoais”, disse uma liderança regional ouvida pela coluna.