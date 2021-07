Em áudio Neri Geller diz que bolsonaristas de MT são ‘doentes’

Um áudio enviado aparentemente por engano para um grupo de Whatsapp revelou um diálogo curioso entre o deputado federal Neri Geller (PP), o governador Mauro Mendes (DEM) e o deputado estadual Dilceu Dalbosco (DEM). Neri tem pleiteado o apoio do presidente Jair Bolsonaro a uma eventual candidatura majoritária no ano que vem, mas na conversa classifica como ‘doentes’ os apoiadores do presidente em Mato Grosso.

No início da conversa (ouça abaixo) os três fazem uma avaliação sobre o cenário político e Neri Geller desestimula Mauro Mendes a buscar o apoio dos bolsonaristas. “Não adianta se iludir, nós pegamos mais da centro-esquerda do que desses radicais”, afirma.

O deputado Dilceu Dalbosco interfere, dizendo que a popularidade do presidente continua em alta em muitas cidades do Estado .

“Em todo lugar da região norte ele está bem”, afirma Dal Bosco.

Neri não se dá por vencido e minimiza a importância eleitoral do grupo que se diz fiel ao presidente da República.

“Esses radicais Mauro, você fala em 30%, não dá 18, 12% dos radicais” diz Neri.

Mauro Concorda dizendo que em Mato Grosso eles somariam cerca de 10%.

Na sequência Neri arremata: “É, esses daí são doentes. Mas não dá mais que 10%. Agora, esses 10% estragam pra c***”, conclui ele utilizando um palavrão.

ÓUÇA O ÁUDIO



https://www.agoramt.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Audio_Neri_radicais.mp3

Pelos ruídos ao fundo a impressão é de que a conversa foi gravada durante uma viagem aérea.

A coluna ainda não conseguiu contato com os três políticos para saber as circunstâncias do diálogo. Mas a divulgação da gravação tem tudo para desagradar os bolsonaristas e o próprio presidente Jair Bolsonaro – a quem Neri Geller costuma elogiar publicamente.